Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, taksicilerin, başta korsan taksiler olmak üzere karşılaştığı tüm sorunları çözmek için ilgili kurumlarla birlikte eş güdüm içerisinde gerekli adımları atacağını söyledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Murat Karalar başkanlığındaki Birleşik Taksiciler Birliği heyetini kabul ederek sektörle ilgili sorunlar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Heyetten taksicilerin karşılaştığı sorunlarla ilgili bilgi alan Arıklı, söz konusu sorunların aşılması için en erken zamanda gerekli adımların atılacağını söyledi.

“Amaç ve niyet taksi sektörünü en iyi şekilde bir disiplin altında çalışması ve bu doğrultuda kazanç elde edilmesidir.” diyen Arıklı, Birleşik Taksiciler Birliğinin görüşlerinde haklı olduğunu belirtti ve turizm için oldukça önemli olan bu sektörün sorunlarını ortadan kaldırmak için yerel yönetimler de dahil ilgili kurumları iş birliğine davet etti.

Birleşik Taksiciler Birliği Başkanı Murat Karalar ise, görüş için Hukuk Dairesine gönderilen Motorlu Araçlar (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın ivedilikle Meclis komitesinde görüşülüp ardından Genel Kurulda onaylanmasını talep etti.