Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, bugün Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ı ziyaret ederek ek protokolle ilgili varılan uzlaşı konularını aktaracak.

Bakan Arıklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Fiber Optik Projesi’nin Meclisten geçtiğini ve artık yeni bir aşamaya gelindiğini belirtti.

Arıklı, “Bu proje Mecliste tartışılırken, diğer taraftan aralarında Telekom’un da bulunduğu paydaşlarla uzunca süre çeşitli konuları tartıştık. Bir çok konuda uzlaşıya varıp bunların Ek Protokolle açıklığa kavuşması yönünde de karar aldık” ifadelerini kullandı.

“Bu görüşmeleri resmiyete dönüştürmek için şüphesiz bu protokolle ilgili onay yasasının, Sayın Cumhurbaşkanı tarafından onaylanıp resmi gazetede yayınlanması gerekiyor” diyen Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı, bugün saat 16.00'da Cumhurbaşkanı Erhürman’ı ziyaret ederek ek protokolde ilgili varılan uzlaşı konularını anlatacağını kaydetti.