Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), Sağlık Hizmetleri Dairesi Yasası değişikliklerine karşı çekincelerini ortaya koymak ve yasa değişikliklerini kabul etmediklerini belirtmek için binasına siyah bayrak çektiğini bildirdi.

KTTB, yasanın son halinin, etkin bir giriş ve denetim olanağı sağlamadığını ve bu şekilde geçecek yasa ile verilecek uzmanlıkların halk sağlığını riske atacağı için onaylamayacaklarını belirterek, “Bu yasaya onay verecek her milletvekili olası sorunların sorumluluğunu üstlenmiş olacaktır. Açık çağrımızdır, bu yasaya bu şekli ile hayır deyin” dedi.

Birlik, yazılı açıklamasında, uzmanlık eğitiminin; yalnızca bireysel kariyer süreci değil, doğrudan halk sağlığını etkileyen, bilimsel standartlara ve uluslararası ilkelere uygun yürütülmesi gereken bir alan olduğunu kaydetti.

Merkezi ve şeffaf sınavın esas olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Uzmanlık eğitimine kabulde merkezi, objektif, liyakatli ve şeffaf bir sınav sistemi temel ilke olmalıdır. Sınavsız veya nesnel ölçütlere dayanmayan kabul hem mesleki yeterlilik hem de eşitlik ilkesi açısından ciddi sakıncalar doğuracaktır. Son dönemde merkezi sınav olmaksızın Türkiye’deki üniversitelerde eğitime kabul süreçlerine ilişkin ortaya atılan usulsüzlük iddiaları, dile getirdiğimiz kaygıların haklılığını bir defa daha göstermektedir.

Uzmanlık eğitimi, tam zamanlı, planlı ve ciddi denetim gerektiren teorik ve esasen pratik ağırlıklı bir eğitim sürecidir. Ülkemizde mevcut altyapı, akademik kadro ve vaka sayı ile çeşitliliği dikkate alındığında, tam süreli ve nitelikli uzmanlık eğitimi vermeye yeterli olmadığı açıktır. Eğitimin kalitesinden ödün vermemek için uzmanlık eğitimi veren Kıbrıs dışı hastanelerde uzmanlık eğitiminin yarı zamanlı yapılması şarttır. Yetersiz altyapı, eğitici kadro ve yetersiz hasta sayısı ve çeşitliliği uzmanlık kalitesini zedeler. Bu nedenle eğitim süreçleri net, sürekli, düzenli şekilde ve etkin biçimde denetlenmeli ve bizler, kamuoyu ile paylaşılmalıdır.

Eğitim veren merkezlerin periyodik denetimi şarttır. Uzmanlık eğitimi verecek kurumların; altyapı, akademik kadro, vaka sayısı, çeşitliliği ve eğitim programına uyum açısından yeterliliklerinin düzenli aralıklarla, bağımsız ve bilimsel ölçütlere göre denetlenmesi gerekmektedir.

Denetimler yalnızca şekli olmamalı; sonuçları bağlayıcı olmalı ve eksiklik tespit edilen merkezler için kapatma dahil somut yaptırımlar uygulanmalıdır.”

KTTB, halkın sağlığının öncelikleri olduğunu ifade ederek, uzmanlık eğitimiyle ilgili her düzenlemenin, meslektaşlarının hakları kadar, toplumun nitelikli, etkin ve yeterli sağlık hizmetine erişim hakkını da doğrudan ilgilendirdiğine işaret etti.

Yetersiz planlama ve denetimsiz süreçlerin uzun vadede hem halk sağlığı hem de tabiplerin mesleki itibarı açısından telafisi güç sonuçlar doğuracağına işaret eden birlik, şöyle devam etti:

“KTTB olarak bilimsel standartlardan, şeffaflıktan ve liyakat ilkesinden taviz verilmemesi gerektiğini bir kez daha hatırlatmak isteriz. Sağlık hizmetleri alanında yapılacak her düzenlemenin meslek örgütleri ile iş birliği içinde, kısa vadeli çözümler yerine uzun vadeli kaliteyi ve sürdürülebilirliği esas alması gerektiği ve açıktır.

Bu yasanın son hali etkin bir giriş ve denetim olanağı sağlamamaktadır. Tekrar etmek isteriz, bu şekilde geçecek yasa ile verilecek uzmanlıklar halk sağlığını riske atacağı için onaylamayacağız. Bu yasaya onay verecek her milletvekili olası sorunların sorumluluğunu üstlenmiş olacaktır. Açık çağrımızdır, bu yasaya bu şekli ile hayır deyin. Artık yeter!

Halka, halkın sağlığına, toplumun geleceğine verdiğiniz zarar yeter.”