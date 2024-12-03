Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, bakanlığa bağlı dairelerin bütçe olanakları doğrultusunda alt yapı ve donanım olarak geliştirildiğini, eksiklikleri gidermek için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Arıklı Gazimağusa ve İskele’deki daire şubelerinde incelemelerde bulundu.

İlk olarak Gazimağusa Liman Başkanlığı’na giden Arıklı, buradaki Meteoroloji Dairesi Limanlar Şubesi ile Posta Dairesi Limanlar Şubesi’ni ziyaret etti.

-“Gazimağusa Limanı’nda yıkılan iskele el birliği ile yapılacak”

Geçtiğimiz haftaki fırtına nedeniyle kullanılmaz hale gelen tarihi iskeleye de giden ve Mağusa Denizciler Birliği yetkililerinden bu konuda bilgi alan Erhan Arıklı, açıklamasında şunları kaydetti:

“Geçmişte bu iskelenin tamiri konusunda pek çok söz verildi ama hiç birisi yerine getirilemedi. Ben de aynı şekilde bakanlık bütçesinin yetersiz olduğu bir durumda ‘bunu tamir edeceğiz’ diye bir söz veremiyorum. Bu iskeleyi Mağusa Denizciler Birliği, Limanlar Dairesi ve diğer paydaşlarla el birliği içinde tamir edebiliriz.”

-“İskele için keşif çalışması yapılacak”

Arıklı, iskelenin yeniden yapımı için güncel bir keşif çalışması yapılacağını, çıkacak maliyetin de paydaşlar arsında bölüştürüleceğini de kaydetti.

Erhan Arıklı ayrıca Kıbrıs Türk Liman İşçileri Şirketi’ni ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Tekkan ile görüştü.

Gazimağusa Limanı’nın yanı sıra Arıklı, Limanlar Dairesi Müdürlüğü, Araç Kayıt, Muayene ve Ruhsatlandırma Şubesi, Telekomünikasyon Dairesi Şubesi, Karayolları Dairesi Şubesi ve Planlama ve İnşaat Dairesi’nde incelemelerde bulundu.

-“İskele-Çayırova yol yapımı devam ediyor”

Trafik Dairesi Müdürlüğü Sürüş Ehliyetleri ve Müfettişleri Şubesi’nin gerçekleştirdiği sınavların daha sağlıklı şekilde yapılabilmesi için, Aşağı Maraş’ta Gazimağusa Belediyesi’ne ait TIR parkında da incelemelerde bulunan Arıklı, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İskele’deki Posta Dairesi Şubesi’ni de ziyaret eden Arıklı, son olarak yapımı devam eden İskele-Çayırova Yolu’ndaki çalışmaları yerinde izledi.

Arıklı, yol yapım çalışmalarına ara vermeden devam edildiğini belirterek güzergah üzerinde bulunan bir mülk sahibinin kamulaştırmaya karşı ara emri aldığını, bu sorunun bir an önce çözülüp yolun tamamlanması için girişimde bulunacaklarını ifade etti.

Gazimağusa’daki incelemelerinde Bakan Arıklı’ya Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müdürü Mustafa Ambar, Karayolları Dairesi Müdürü Kazım Kafaoğlu, Telekomünikasyon Dairesi Müdürü Ömer Kanlı, Trafik Dairesi Müdürü Ahmet Aydın, Posta Dairesi Müdürü Yakup İskender, Meteoroloji Dairesi Müdürü Sinan Güneş, Limanlar Dairesi Müdürü Emsal Emirzadeoğluları, Gazimağusa Liman Başkanı Kemal Yapıcı ve Bakanlık Özel Kalem Müdürü Hande Güzoğlu eşlik etti.