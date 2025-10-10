Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Gazze’de sağlanan ateşkesle ilgili açıklamada yaparak, “Ateşkesin kalıcı barışa dönüşmesi en büyük dileğimizdir.” dedi.

Bakanlık’tan verilen bilgiye göre, açıklamasında, bölgedeki kanın durması ve sivillerin nefes almasının tüm insanlık adına sevindirici bir gelişme olduğunu belirten Arıklı, “Gazze’de yaşanan insani dramın son bulması hepimizin ortak temennisidir. Ateşkesin kalıcı barışa dönüşmesi en büyük dileğimizdir.” diye ekledi.

Uluslararası toplumun da bu süreçte sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Bakan Arıklı, “Tüm tarafların uluslararası hukuka ve insan haklarına uygun davranması, bölgedeki acıların tekrar yaşanmaması için zorunludur. Gazze halkının huzur ve güven içinde yaşayabileceği bir ortamın tesis edilmesi, bölgesel ve küresel istikrar açısından da büyük önem taşımaktadır.” ifadelerini kullandı.