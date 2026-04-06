Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, “diyalogsuzluğun bedelinin ağır olduğunu” belirtti.

Erhürman, yaptığı paylaşımda hayat pahalılığı konusunda yapılan grev, eylemler ve hükümetin son önerisi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

“Hükumetin yaptığı öneriyi değerlendirecek değilim. Benim görev alanımda değil.” Diyen Erhürman “Ama bildiğim bir şey var: Madem ki farklı bir öneri de getirilebiliyordu, bütün bu yaşananlar, Anayasal düzende, kurumlar ve insanlar arası ilişkilerde, güvende yaratılan bu aşınma, bu gerginlik, başta eğitim ve sağlık olmak üzere kamu hizmetlerinde yaşanan aksamalar, yaralanan polisler, yurttaşlar... Bütün bunlar olmadan da bir masa etrafında bu ve benzeri öneriler tartışılabilirdi.” fadelerini kullandı.

Erhürman açıklamasını söyle sürdürdü:

“Bu benim görev alanımda! İnsanlarımızın birliği, beraberliği de, kamu hizmetlerinin aksamadan yürütülmesinin sağlanması da... O nedenle sürece dahil oldum ve olduğum gün bu gibi önerilerin tartışılmaya açık olduğunu da gördüm üstelik.

Zamanında diyalog işte bu yüzden iyidir. Diyalogsuzluğun bedeli de işte bu yüzden bu kadar ağır!”