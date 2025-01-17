Bayındırlık ve Ulaşrıma Bakanı erhan Arıklı, son dönemlerde artan trafik kazaları ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Arıklı, şunları paylaştı:

"Son bir haftada trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 7 ye ulaştı…

Tamam, yollarımızın bir kısmı karanlık…

Tamam, yollarımızın bir kısmı oldukça kötü…

Tamam, yollarımızı güvenli hale getirebilmek için bütçemiz yetersiz…

Tamam, her ay 2500 cıvarında yeni araç trafiğe çıkıyor. Ama yollarımızın kapasitesi aynı…

Bunları daha da artırabilir ve ben dahil bu ülkeyi yönetenleri yerden yere vurup istifaya davet edebiliriz…

Ama Allah için, şu son 7 can kaybına neden olan kazaların sebebini de lütfen göz ardı etmeyin.

Polis Müdürlüğümüzün açıklaması şöyle;

“HER CAN BİZİM İÇİN DEĞERLİDİR, TRAFİK KAZALARINA HEP BİRLİKTE DUR DİYELİM

Yeni umutlarla girdiğimiz 2025 yılının ilk ayı içerisinde, trafik kazaları açısından maalesef kötü bir tablo ile karşı karşıyayız.

Yılın ilk ayının 17’inci gününe geldiğimizde, ülke genelinde meydana gelen ölümle neticelenen 6 trafik kazasında, 4’ü araç sürücüsü ve 3’ü de yolcu olmak üzere toplam 7 kişi maalesef hayatını kaybetmiştir.

Kazaların oluş sebepleri incelendiğinde; 5 kazanın aşırı sürat, diğer bir kazanın ise dikkatsizlik sonucu meydana geldiği, ayrıca 1 araç sürücüsünün de kaza anında alkollü içki tesiri altında olduğu tespit edilmiştir.

Kazaların oluş sebeplerine bakıldığında; büyük oranda aşırı süratli araç kullanma sonucu sürücü hatası kaynaklı olduğu, ayrıca sürücülerin trafik kurallarına uymadığı, dikkatsiz ve öngörüsüz şekilde araç kullandıkları açıkça görülmektedir.

Trafikte tüm sürücülerimizi trafik kurallarına uymaya davet eder, herkese kazasız ve güvenli sürüşler dileriz….”