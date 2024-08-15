Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Kıbrıs Türk Havacılık Bilgi Yönetim Derneği heyetini kabul etti.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Arıklı, Kıbrıs Türk Havacılık Bilgi Yönetim Derneği Başkanı Günhan Özakıncı, yönetim kurulu üyelerinden Çiğdem Çağlar ve Derya Ökten Osmanzade ile görüştü.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ise havacılıkta bilgi yönetiminin çok önemli olduğunu, bu nedenle Kıbrıs Türk Havacılık Bilgi Yönetim Derneği’ni kuranları tebrik ettiğini belirterek, yönetim kuruluna çalışmalarında başarı diledi.

Kıbrıs Türk Havacılık Bilgi Yönetim Derneği Başkanı Özakıncı, derneğin 21 Eylül 2023’te tescillendiğini, üyelerinin ise Sivil Havacılık Dairesi Meydan Haberleşme Şube Amirliği personelinden oluştuğunu belirterek çalışmalarıyla ilgili Arıklı’ya bilgi verdi.