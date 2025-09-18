Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, YDP’nin oylarını bölmemek ve iki devletli çözüm politikasının daha görünür kılınmasını sağlamak amacıyla Ersin Tatar’ı destekleme kararı aldıklarını belirtti.

“İki devletli çözüm politikasına getirilen eleştirileri” cevaplayan Arıklı, 19 Ekim’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde iki tezin yarışacağını kaydetti.

Kendi adaylarını çıkarma kararı almalarına rağmen YDP’nin oyları bölmemek ve iki devletli çözüm politikasının daha görünür kılınmasını sağlamak için Ersin Tatar’ı destekleme kararı aldıklarını belirten Arıklı, “Sayın Ersin Tatar, beş yıldır sürdürdüğü iki devletli politikayı daha da görünür hale getirebilmek için bir beş yıl daha zaman istiyor. Türkiye de var gücüyle bunun arkasında.” dedi.

Arıklı, hükümet ortakları olarak “Sağduyu İttifakı” altında Ersin Tatar’ı ilk turdan seçtirmek için canla başla çalışma kararı aldıklarını ifade etti.

YDP Genel Başkanı Arıklı, Ersin Tatar'ın savunduğu iki devletli politika ve federasyon karşıtlığının, Yeniden Doğuş Partisi'nin kurulduğu 2016 yılından beri parti manifestosunda olduğuna işaret etti.

Arıklı, “Biz tamamen kendi inisiyatifimizle ve ideolojik olarak da federasyon fikrine en başından beri karşı çıkan bir siyasi parti olduğumuz için, kendi dünya görüşümüze en uygun tezleri savunduğu için Sayın Ersin Tatar'ı destekliyoruz.” dedi.

Arıklı, diğer tarafta 50 yıldır görüşülen ama hiçbir netice vermeyen, her türlü tavizin verilmesine rağmen üniter devlet tezinden bir milim gerilemeyen Kıbrıs Rum tarafıyla federal çözümde anlaşabileceğini düşünen kesim olduğunu söyledi.

Federal çözüm yanlılarının Ersin Tatar’ı, görev süresince uluslararası temas yapmayarak, Rumlara inşaat sektörüne ve ülke ekonomisine saldırmak için fırsat vermekle suçladığını aktaran Arıklı, 50 yıl federal çözüm için yapılan müzakerelerin hiç bir sonuç doğurmadığını belirterek, “Rumları ikna etmek için Sayın Erhürman hangi tavizi verecek?” sorusunu yöneltti.

Arıklı sözlerine şöyle devam etti:

“Sayın Tufan Erhürman farzet ki seçildin ve farzet ki bu konuları masaya koydun ve Rumlar kabul etmedi. Crans Montana'da kabul etmedikleri gibi. Alternatifi nedir?

‘Ben Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tezine döneceğim’ diyor musun? Yoksa bir 50 yıl daha mı Rumların keyfini mi bekleyelim?”

Eşit egemenlik ve eşit uluslararası statü tezine dayanan iki devletli çözüm politikasının henüz beş yıldır tam anlamıyla uygulandığını belirten Arıklı, federasyonların dağıldığı bir evrede inatla “federasyon kuracağım” demenin abesle iştigal olduğunu ifade etti.

Arıklı, “Türkiye Cumhuriyeti 2020 yılında bizimle birlikte, artık federasyonun bittiğini, görüşmeyeceğini en yetkili ağızlardan defalarca söyledi. Sayın Tufan Erhürman'a ben sordum, dedim ki hocam, Türkiye'yi nasıl ikna edeceksin?” ifadesini kullanarak, 4’üncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Crans Montana’daki görüşmelerin çökmesinin ardından tek mantıklı çözümün iki devletli çözüm olduğunu kabul ettiğinin altını çizdi.

Arıklı, Rum tarafının Kıbrıs Türkü'nü her zaman azınlık olarak gördüğünü, azınlık hakları dışında bir şey vermeye niyeti olmadığını, ELAM’ın Güney Kıbrıs’ta üçüncü parti haline gelmesinin de Rumların kendinden olmayanlara bakışını açık bir şekilde ortaya koyduğunu anlattı.

YDP Genel Başkanı ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı, federasyon yanlılarının iddia ettiğinin aksine cumhurbaşkanının iç meselelerde herhangi bir etkisinin olmadığını kaydetti, “Anayasa'nın 99. maddesi, cumhurbaşkanının görev ve yetkilerini son derece açık bir şekilde yazıyor. Cumhurbaşkanı kalkıp da hükümetin işlerine, icraatlarına karışamaz. Bakanlar Kurulu'na başkanlık eder ama herhangi bir bakana sen şunu yapacaktın demez, bilgi alır sadece.” dedi.