Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN), Dome Otel’de düzenlenen törende kamu kurumlarında 25 yıl ve üzeri görev yapan çalışanlara plaket takdim etti.

KAMUSEN’den yapılan açıklamaya göre Başkan Metin Atan, uzun yıllar boyunca özveriyle görev yapan kamu emekçilerine teşekkür ederek, “Kamu hizmeti, toplumun temel direğidir. Yıllarını halkın refahına adayan tüm çalışanlarımıza minnettarız” dedi.

Atan, emek ve sadakatin değer gördüğü sürece kamu hizmetlerinin daha güçlü ve saygın şekilde devam edeceğini vurguladı.