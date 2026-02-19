Kanal T’de yayımlanan programda konuşan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Türkiye ile imzalanan Fiber Optik Projesi Protokolü’nün Türkiye Cumhuriyeti Resmi Gazetesi’nde yayımlandığını hatırlattı.

Arıklı, “Bu metnin noktasını virgülünü dahi değiştirmek mümkün değil. Uluslararası protokoller ya kabul edilir ya da reddedilir. Değişiklik ancak ek protokolle yapılabilir” ifadelerini kullandı.

, Protokol sürecinin Başbakanlık bürokratları tarafından yürütüldüğünü belirten Arıklı, bir aşamadan sonra kendi bakanlığının devre dışı kaldığını söyledi.

Metinde bazı teknik eksiklikler olabileceğini kabul eden Bakan, bunun uzman olmayan bürokratların çalışmasından kaynaklandığını savundu. Ancak projeye sahip çıktığını vurgulayarak, “Bu hayati bir yatırımdır, kenara çekilmem söz konusu değil” dedi.

Arıklı, protokolün 11’inci maddesinde ek düzenlemelere imkân tanındığını belirtti. Küçük maddeler üzerinden büyük yatırımın hedef alınmaması gerektiğini savunan Bakan, uzlaşı çağrısı yaptı.

Türk Telekom’un KKTC için stratejik öneme sahip olduğunu dile getiren Arıklı, kurumun zor koşullara rağmen hizmet vermeye devam ettiğini söyledi.

Fiber altyapı yatırımının kaçınılmaz olduğunu belirten Arıklı, eleştirilerin büyük resmi gölgelememesi gerektiğini ifade etti.