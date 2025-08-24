Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Elmas Güzelyurtlu cinayetini hatırlatarak oğlu Mehmet’in yaşadıklarını anlattı. Arıklı, ruhsatlı silahların önemine dikkat çekti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Güney Kıbrıs’ta eşi ve kızıyla birlikte öldürülen Elmas Güzelyurtlu’nun oğlu Mehmet’in yaşadığı süreci aktardı. Mehmet’in tehditler nedeniyle polisten koruma istediğini, ruhsatlı silah talebinin reddedildiğini belirten Arıklı, saldırıya uğrayan Mehmet’in ruhsatsız silah taşıdığı için yargılandığını ifade etti.

Arıklı, ruhsatlı silahların balistik kayıtlarının devletin elinde bulunduğunu hatırlatarak, “Ruhsatlı silahlar, bazen ruhsatsız silahlara karşı kendini korumak isteyenler içindir dünyanın her yerinde” ifadelerini kullandı.

Arıklı'nın tam paylaşımı şöyle:

"SİLAH RUHSATININ HATIRLATTIKLARI…

Rahmetli Elmas Güzelyurtluyu hatırlar mısınız bilmem. Eşi ve kızı ile birlikte Güneyde katledilmişti.

Oğlu Mehmet, sürekli tehdit alıyordu. Koruma için Polise başvurmuştu. Polis çaresiz bir kaç gün yakın koruma vermiş sonrada işi konutun önünde bir kaç saatte bir devriye gezdirmekte bulmuştu. Polis Mehmed’i 24 saat üstelik yıllarca koruyamazdı. Ruhsatlı silah istemişti. Verilmemişti Mehmede.

Genç Mehmet çaresiz ruhsatsız bir silah edinmişti kendini korumak için…

Bir gece evinin önünde otururken silahlı saldırıya uğradı. Yaylım ateşine tutulmuştu. Can havli ile ruhsatsız silahına sarıldı. Ateşin geldiği yere doğru ateş etti. Bu arada elinden yaralandı. Mehmed’in silahlı olduğunu gören saldırganlar topukları yağlayıp kaçtılar.

Birazdan polis geldi olay yerine. Sonra polis Mehmed’i tutukladı. Önce hastahaneye sonrada nezarete götürdü. Suçu neydi biliyor musunuz Mehmed’in;

Ruhsatsız silah taşımak ve meskûn yerde ateş etmek… Annesini, babasını, kızkardeşini kaybetmiş Mehmet’i koruyamayan Devlet, kendini korumaya çalıştığı için Mehmed’i dava etmişti. Ne yazıkki yasalar böyle diyordu.

Mehmet uzun süre yargılandı. Sonrasını hatırlamıyorum.

Demem o ki, suç işleyen veya işleyecek olanlar Ruhsatlı silahları ile işlemezler bu suçu. Çünkü bu silahlanın balistiği polisin elindedir. Ruhsatlı silahlar bazan Ruhsatsız silahlara karşı kendini korumak isteyenler içindir dünyanın her yerinde.

Selametle…"