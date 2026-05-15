Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Türk Devletleri Teşkilatı zirvesine Tufan Erhürman’ın davet edilmesini “önemli bir diplomatik gelişme” olarak değerlendirdi.

Kazakistan’ın Türkistan kentinde düzenlenecek zirve öncesinde açıklama yapan Arıklı, davetin doğrudan Kazakistan tarafından yapıldığını belirtti. Kazakistan’ın geçmişte Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile diplomatik ilişki kuran ilk Türk devleti olduğunu hatırlatan Arıklı, buna rağmen KKTC’nin zirveye çağrılmasının dikkat çekici olduğunu söyledi.

Açıklamasında Avrupa Birliği’nin Orta Asya ülkeleriyle yaptığı anlaşmalara da değinen Arıklı, Kuşak Yol Projesi kapsamında sağlanan mali destek karşılığında Kıbrıs konusunda BM kararlarına bağlılık beklendiğini ifade etti. Buna rağmen Türk devletlerinin KKTC’nin davetine itiraz etmemesini “önemli bir kırılma” olarak yorumladı.

Arıklı ayrıca, geçtiğimiz yıl Ersin Tatar’ın Kırgızistan’daki zirveye katılım sürecinde yaşanan tartışmaları hatırlatarak, Kassym-Jomart Tokayev’in o dönemde davete sıcak bakmadığını öne sürdü.

Cumhurbaşkanı Erhürman’ın zirvede yapacağı konuşmanın önemine dikkat çeken Arıklı, KKTC’nin “haklı gerekçelerle kurulduğunu” uluslararası platformda anlatmasının değerli olduğunu söyledi. Daha önce Erhürman’ın dile getirdiği “Katıldık da ne oldu?” sözlerine de göndermede bulunan Arıklı, “Çok şey oluyor, daha da olacak” ifadelerini kullandı.