Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, kurultay sonrası ilçelere yaptığı teşekkür ziyaretlerinden ikincisini Gazimağusa’ya gerçekleştirdi..

Burada üyelerle kahvaltı yapan Arıklı, yaptığı konuşmada Kıbrıs meselesine de değindi.

Partiden verilen bilgiye göre, Arıklı, "Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin kişisel temsilcisi Maria Angela Holguin’in yapması gerekenin Rum tarafını Kıbrıs Türkü’nün egemen bir halk olduğuna ikna etmek ve uluslararası camianın Kıbrıs’taki iki devlet arasında statü eşitliği sağlanmadan Rum tarafının bir anlaşmaya yanaşmayacağını anlamasına katkı koymak olduğunu” vurguladı.

Arıklı, Holguin’ın Kıbrıs’taki gerçekleri görmekten kaçarak, Yeni Doğuş ve KKTC Devleti’ne sahip çıkan sivil toplum örgütlerinin görüşlerini dinlemeyerek Cumhurbaşkanı Tatar’ı kendi istedikleri sivil toplum kuruluşlarını dinlemeye çağırmasının ciddi bir hata olduğunun altını çizdi ve “Holguin’e bir an önce doğru yola gelmesi” çağrısında bulundu.

Erhan Arıklı açıklamasında şunları kaydetti:

“Kıbrıs Türk tarafı ile Türkiye’nin Kıbrıs konusunda milli politika haline getirdikleri iki devletli çözüm formülü yıllardır Kıbrıs konusunda yaşananla, Rumların 1974 öncesine dönüşü hedefleyen yanlış tutumu nedeniyle bir türlü sonuç vermeyen, Kıbrıs Türkü’nün aleyhine ambargo ve izolasyonların sürmesine neden olan görüşmelerin sonucudur.

Artık bu noktadan geri gidilmesi ise mümkün değildir. Anavatan Türkiye bu konudaki tavrını net bir şekilde ortaya koymuş ve Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletlere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni resmen tanıması çağrısında bulunmuştur.

KKTC, Türkiye’nin önerisi ise Türk Devletleri Teşkilatı’nın gözlemci üyesidir. Bu politikada devam edilecek ve er veya geç hak yerini bulacaktır…

Umarız Bayan Holguin bir an önce doğru yola gelir; Rum tarafının Kıbrıs Türkü’nü hala azınlık olarak görmek istediğini, bunun Kıbrıs Türkü tarafından kabul edilmesinin, Türkiye’nin gelinen noktadan geri adım atmasının söz konusu olamayacağını anlar ve gereğini Temmuz ayı başında görevi sona ererken sunacağı rapora yansıtır.

Sayın Holguin bilmelidir ki, bunları yapmazsa adı Kıbrıs konusundaki anlaşma çabalarında Rum yanlısı davranarak başarısız olanlar arasında yer alacak ve unutulup gidecek.”