Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sosyal medyayı en çok kullanan siyasetçilerden biri olduğunu belirterek, çevresinde parmağının arkasına gizlenmeyen, lafını esirgemeyen ve doğru bildiğini söylemekten çekinmeyen biri olarak bilindiğini ifade etti.

Birçok kişinin bu dobralığından hoşlanmadığını kaydeden Arıklı, kendisiyle ilgili her haberin altına, konuyla ilgili olsun ya da olmasın, çok sayıda küfür ve hakaret içerikli yorum yapıldığını savundu.

İnternet gazetelerinin sözlerini manşete taşırken dikkat çekici başlıklar kullandığını öne süren Arıklı, bunun daha fazla tıklanma ve etkileşim sağlamak amacıyla yapıldığını belirtti. Toplumda birçok kişinin haberin içeriğini okumadan yalnızca başlığa bakarak eleştiri adı altında küfür ve hakaret ettiğini ileri sürdü.

Kendisine ve diğer siyasetçilere yapılan yorumların yüzde 70’inin küfür ve hakaret içerdiğini savunan Arıklı, Bilişim Suçları Yasası’nın Meclis’ten geçirilememesi nedeniyle sosyal medyada hakaret içerikli paylaşımların arttığını iddia etti.

Siyasetçilerin büyük bölümünün bu tür yorumlara maruz kalmamak için sosyal medyadan uzak durduğunu ifade eden Arıklı, kendisinin ise bu yorumları genellikle okumadığını, okuduklarına da cevap verdiğini söyledi.

Kendisine yönelik eleştirilerde, siyasetçi olduğu için küfür ve hakaretlere karşı sessiz kalması gerektiğinin savunulduğunu belirten Arıklı, buna katılmadığını ifade etti.

Arıklı, paylaşımında, tanımadığı kişilerin kendisine ve ailesine küfür ve hakaret etmesini kabul etmediğini belirterek, “Ben de politikacıyım diye susacağım. Hade canım siz de” ifadelerini kullandı.

Hristiyanlıkta bir kişinin sağ yanağına tokat atılması durumunda diğer yanağın çevrilmesinin tavsiye edildiğini, İslamiyet’te ise kısasa kısas anlayışının bulunduğunu kaydeden Arıklı, “Neticede biz Müslümanız. Birisi bize tokat atmaya kalkarsa, yumruğu yemeyi göze almalıdır” ifadelerine yer verdi.