Arkın yaratıcı Sanatlar ve tasarım Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Asim Vehbi, Kıbrıs Genç Tv'nin yeni yaşını kutladı.

Vehbi, mesajında şunları kaydetti:

"Kurulduğu günden bu yana ülkemizin sesini duyurmaya çalışan, halkımızın beklentileri doğrultusunda yayınlar yapmaya devam ederek kültürümüzün dünyaya ulaştırılmasında önemli bir rol üstlenen, milli değerlerimizden ve ortak hassasiyetlerimizden taviz vermeyerek ilkeli ve kaliteli yayıncılık anlayisini yıllardır başarıyla sürdüren Genç TV’nin kuruluş yıl dönümünü kutlar sizi ve şahsınızda emeği geçenleri tebrik eder nice başarılı yıllar dilerim."