Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından Şht. Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde Dr. Fazıl Küçük Caddesi’nden (hem Hamitköy-Haspolat hem de Taşkınköy istikametinden) Lefkoşa’ya giriş yönündeki alanda 8 ve 9 Şubat tarihleri arasında asfaltlama çalışması gerçekleştiriliyor.

8 Şubat Cumartesi saat 07.00’de başlayacak çalışmaların hafta sonu tamamlanarak 9 Şubat Pazartesi sabahı yolun araç trafiğine açılması hedefleniyor.

8 Şubat Cumartesi ve 9 Şubat Pazar günkü çalışmalar süresince Dr. Fazıl Küçük Caddesi’nden şehre giriş Atatürk Spor Salonu Trafik Işıkları, Taşkınköy’deki Sanayi Trafik Işıkları ve Hamitköy Çemberi’nden sağlanacaktır. İlgili güzergahı kullanacak sürücülerin belirtilen alternatif güzergahları kullanması önemle rica olunur.