İş insanı Asil Nadir, bir süredir tedavi gördüğü Kolan Hastanesi’nde bugün hayatını kaybetti.

Dünyanın dört bir yanına yatırım yapan, olanaklarını ülkesi ve Kıbrıs Türk halkı için kullanan iş insanı Asil Nadir, 83 yaşındaydı.

1980’lerdeki ekonomik yükselişi, İngiltere ve Türkiye’deki atılımlarıyla dünyanın en zengin insanları listesine de giren Nadir, bir süredir sağlık sorunları yaşıyordu.

4 Şubat'ta kaldırıldığı Kolan Hastanesi’nde yoğun bakıma alınan Nadir için kan bağışı çağrısı da yapılmıştı.

Eşi Nur Nadir, Asil Nadir’in vefatının ardından sosyal medya hesabından bir vasiyet paylaştı. “Benim Aziz Kıbrıslı kardeşlerim” ifadeleriyle başlayan yazıda Nadir, halktan ülkeye sahip çıkmasını istedi.

-Asil Nadir kimdir?

1941’de Lefke’de doğan, 20’li yaşlarda ailesiyle Londra’ya taşınan ve iş hayatına konfeksiyon sektöründe başlayan Asil Nadir, İngiltere’de Polly Peck şirketinin hisselerini satın almış, gıda, elektronik ve hizmet sektörlerinde de faaliyet gösteren şirket kısa sürede İngiltere'nin en büyük grupları arasına girmişti.

Türkiye’de elektronik ve medya alanlarında yatırımları olan Nadir, Güneş ve Günaydın gazetelerini de satın almıştı.

1974 Barış Hareketi sonrasında maddi olanaklarını ülkesi için kullanan Asil Nadir, üreticiler için önemli adımlar atmış, binlerce insana iş olanağı sağlamış, Avrupa pazarına ulaştırdığı narenciyeyle de anılır olmuştu.

Bir dönem ülkenin en yüksek tirajlı gazetesi olan, birçok gazetecinin yetişmesine de olanak sağlayan Kıbrıs Gazetesi’ni de kuran Nadir hakkında “hırsızlık” suçlamasıyla İngiltere’de dava açılmış ve hapse mahkum edilmişti.

1993 yılında 3,5 milyon sterlin kefaletle serbest bırakılmasını ardından kendisine ait özel uçağıyla KKTC'ye kaçan Nadir, hakkındaki suçlamalardan aklanmak için 2010’da kendi arzusuyla İngiltere’ye gitmiş ve yargı huzuruna çıkmıştı.

10 yıl hapse mahkum edilen, 4 yılın ardından cezasının geriye kalanını Türkiye'de çekmesi kararlaştırılan Asil Nadir, Türkiye tarafından serbest bırakılmasıyla 2016’da KKTC'ye dönmüştü.

Kurucusu olduğu Kıbrıs Gazetesi’ni 2022’de satan Asil Nadir, Kıbrıs Türk halkına hitap ettiği veda yazısında “Kıbrıs sevdamın ağır bedelleri oldu. Ödedim. Hiç pişman değilim” ifadelerini kullanmıştı.

Kıbrıslı Türklerin dünya ölçeklerinde başarılara imza atabileceğinden her zaman emin olduğunu da belirten Nadir, “Özgüvenimizi yüksek tutup, her zaman çalışalım” mesajı da vermişti.