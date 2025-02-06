Asrın felaketinin ikinci yılında hayatını kaybedenler deprem bölgesinde anıldı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde Kaymakamlık tarafından depremlerde hayatını kaybedenler için düzenlenen anma programı kapsamında vatandaşlar, belediye hizmet binası önünde toplandı.

Kaymakam Muhammed Kaya, konuşmasında, afetlere karşı tedbir alınması gerektiğini belirtti.

Konuşmanın ardından Pazarcık Belediyesince hazırlanan deprem filmini izleyen katılımcılar, protokol üyeleriyle 6 Şubat 2023'teki ilk sarsıntıda saatler 04.17'yi gösterirken sabit kalan Pazarcık Saat Kulesi'ne yürüdü.

İlçede hayatını kaybeden 420 kişi için saat kulesinin önüne karanfil bırakan gruba belediye ekiplerince su ve çorba ikramında bulunuldu.

Anma programı, saat 04.17'de okunan selanın ardından depremde yaşamını yitirenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulmasıyla sona erdi.

Hatay

Merkez Antakya ilçesinde yaşayanlar, akşam saatlerinden itibaren 04.17'de anma etkinliğinin yapılacağı Cumhuriyet Meydanı'na gitmeye başladı.

Ailecek meydana gidenler, yağışlı havaya rağmen ellerinde şemsiyelerle anma saatini bekliyor.

Alana gelenlerden Döne Tohma, yaşadıkları acıları unutmadıklarını söyledi.

Bir daha bu tür acılar yaşanmamasını temenni eden Tohma, "Depreme Antakya'da yakalandım, o gün çok kötüydü, Allah bir daha yaşatmasın. Depremde ölenlere rahmet diliyorum, hüzünlüyüz, üzüntülüyüz" dedi.

Yasemin Köse de çok büyük acı yaşadıklarını ifade ederek, "Yakınlarımı, arkadaşlarımı, dostlarımı kaybettim, üzgünüm" diye konuştu.

İskenderun

İskenderun ilçesinde de vatandaşlar, Anıt Alanı'nda ve çevresinde toplandı.

Esnaf tarafından alandakilere çorba ikram edildi.

Buradaki kalabalıkta bulunan Resul Daş, acılarının ilk günkü gibi taze olduğunu dile getirdi.

Ailesinden 9 kişiyi kaybettiğini belirten Daş, "Çok kötü şeyler yaşadık, Allah bir daha yaşatmasın, çok zordu" ifadesini kullandı.

Mustafa Kemal Mahallesi'nde de depremde yıkılan binaların yerindeki boş alanlara, karanfil ve oyuncaklar bırakıldığı görüldü.

Gaziantep

Gaziantep Valiliğince, merkez Şehitkamil ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerde, 6 bloktan 4'ü yıkılan ve 134 kişinin hayatını kaybettiği Ayşe Mehmet Polat Sitesi'nde anma programı düzenlendi.

Taziyeevinde toplananlar ve yakınlarını kaybedenler enkaz alanına yürüdü.

"Sessiz" gerçekleştirilen yürüyüşün ardından protokol üyeleri ve katılımcılar, saygı duruşunda bulundu.

Program, duaların okunmasının ardından son buldu.

Enkaz alanına gelen bazı vatandaşların gözyaşı döktüğü görüldü.

Adıyaman

Adıyaman'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ikinci yılında binlerce kişinin katılımıyla "sessiz yürüyüş" düzenlendi.

Kaybettikleri yakınlarının fotoğraflarını taşıyan bazı depremzedeler, "sessiz yürüyüş" sırasında gözyaşlarını tutamadı, yüzlerce dilek balonunu gökyüzüne bıraktı.

Yürüyüşün ardından depremin yaşandığı saat 04.17'de kentteki tüm camilerden sela okundu.

Program kapsamında hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Adana

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve 96 kişinin yaşamını yitirdiği Alpargün Apartmanı'nın olduğu alanda anma etkinliği düzenlendi.

Depremlerde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okunan programda, dualar edildi.

Depremde yakınlarını kaybeden ailelerin de konuşmasının ardından katılımcılar, yıkılan binanın bulunduğu alana karanfil bıraktı.

Malatya

"Asrın felaketi"nde 17 kişinin hayatını kaybettiği Hayat Sitesi alanında buluşan bir grup, meşale yakarak alana karanfil bıraktı, saygı duruşunda bulundu.

Pazarcık merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde yıkılan Hakimbey Apartmanı'nda yakınlarını kaybedenler de binanın alanında bir araya geldi.

Ateş yakıp depremin meydana geldiği saat olan 04.17'yi bekleyenler, kaybettikleri 78 kişi için dua etti.

Milli basketbolcu Nilay Aydoğan'ın ağabeyi Ömer Berkay Aydoğan, Hakimbey Apartmanı'nda babaannesi Hacer Aydoğan'ı ve kız kardeşi Nilay Aydoğan'ın da aralarında bulunduğu 78 kişiyi kaybettiklerini, acılarının büyük olduğunu söyledi.

Osmaniye

Valilik ve Belediye tarafından Rahime Hatun Mahallesi'nde düzenlenen anmaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Vali Erdinç Yılmaz, Belediye Başkanı İbrahim Çenet, kent protokolü, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Programda Kur'an-ı Kerim okundu, depremde hayatını kaybedenler için dua edildi.

Daha sonra 6 Şubat depremleriyle ilgili sinevizyon gösterisi izletildi.

Milli Eğitim Bakanı Tekin, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın taziye dileklerini iletti.

Bu felaketleri tekrar yaşamamak için ellerinden gelen her türlü tedbiri alacaklarını belirten Tekin, "Allah korusun yaşadığımızda da nasıl davranılması, neler yapılması gerektiğini de millet olarak hep hafızamızda taze tutmak durumundayız" dedi.

Tekin, 6 Şubat'ı herkesin bugün gibi hatırladığını ve o gün 7'den 70'e herkesin karınca kararınca, gücü yettiğince bu sürece katkı sağladığını söyledi.

Millet olarak nasıl bir arada olunacağını dünyaya gösterdiklerini dile getiren Tekin, şöyle devam etti:

"Bu şuur, bilinç inşallah ilanihaye devam eder. Felaket sonrasında yine aynı şekilde acıları hafifletecek tedbirleri hep beraber almak için çaba sarf ettik, sarf etmeye de devam ediyoruz. Sadece Osmaniye için değil, 11 ilin tamamında Sayın Cumhurbaşkanı'mızdan başlayıp, en ücra köşedeki kamu görevlisine kadar bütün kamu görevlileri üstüne düşen vazifeyi yerine getirip bu acıları hem hafifletecek hem de bir daha yaşanmasını engelleyecek tedbirleri almaya çaba gösteriyor. Bu anlamda Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin bütün toplantılarında Sayın Cumhurbaşkanı'mız bütün bakanlarımızdan her toplantı öncesinde 'Deprem bölgesiyle ilgili durumlar ne?' raporunu alıyor. Hatta birçok ilde, birçok projeyi doğrudan takip ediyor, 'Ne aşamada, ne zaman bitiyor?' şeklinde. Acıları unutmamız mümkün değil ama hafifletmek için üstümüze ne düşerse yapmaya çaba sarf ediyoruz. Allah bizlere böyle felaketleri tekrar yaşatmasın, hepimize sabır nasip etsin."

Daha sonra Tekin ve beraberindekiler, bulundukları yerden "Sessiz Yürüyüş" adı altında Kemal Satır Caddesi'ne yürüdü.

Kilis'te, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda toplananlar, saygı duruşunda bulundu, depremde hayatını kaybedenler için dua etti.

Anma programında konuşan CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, başta CHP Genel Başkanı Özgür Özel olmak üzere bütün milletvekilleri ile deprem bölgesinde olduklarını belirtti.

CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, geçen yıl da Kilis'te anma törenine katıldığını belirterek, depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen'in de katıldığı programda depremlerde yaşamını yitirenler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.