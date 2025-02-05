Milliyetçi Hareket Partisi'nden yapılan açıklamada, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin kontrollü bir şekilde planlanan zaman aralığında yapılacak tetkiklerin ardından tekrar mesaisine devam edeceği bildirildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker, Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Çeliker, "MHP Genel Başkanı, Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli, kontrollü bir şekilde planlanan zaman aralığında bazı tetkikler ve check-up yapılmak üzere, tahlilleri ve sonuçları değerlendirilerek akabinde tekrar mesaisine devam edecektir." dedi.