Bugün 6 Şubat…

Türkiye’yi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni derinden sarsan, on binlerce insanın hayatını kaybettiği asrın felaketinin yıl dönümü.

6 Şubat 2023 sabahı…

Saatler 04.17’yi gösterdiğinde, Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem Türkiye’nin 11 ilini yerle bir etti. Resmî kayıtlara göre 50 binden fazla insan hayatını kaybetti, yüz binlerce kişi yaralandı, milyonlarca insan evsiz kaldı.

Aradan üç yıl geçmesine rağmen o günün acısı ne Türkiye’de ne de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde dinmedi. Yıkılan şehirler yeniden ayağa kaldırılmaya çalışılsa da kaybedilen canların yeri dolmadı, hafızalara kazınan görüntüler silinmedi.

Deprem, yalnızca doğal bir afet değil, aynı zamanda yapı denetiminin, doğru imarın ve sağlam kentleşmenin ne kadar hayati olduğunu bir kez daha gösterdi. Bilim insanları, denetimsiz binaların ve plansız yapılaşmanın felaketin boyutunu büyüttüğüne dikkat çekmeye devam ediyor.

Bu acı tablo, KKTC için de önemli dersler barındırıyor.

Felaketin Kıbrıs’taki en derin yaralarından biri ise Şampiyon Melekler oldu. Adıyaman’da yıkılan otelde yaşamını yitiren Gazimağusa Türk Maarif Koleji kafilesi, sadece ailelerinin değil, tüm bir halkın yüreğinde silinmez bir iz bıraktı. Çocukların hayalleri yarım kaldı, ancak adalet mücadelesi ve onların anısını yaşatma kararlılığı sürüyor.

Bugün Türkiye’de ve KKTC’de anma törenleri düzenleniyor, kaybedilenler dualarla anılıyor.

6 Şubat, artık takvim yapraklarında sıradan bir gün değil; ihmallerle yüzleşmenin, dayanışmanın ve bir daha aynı acıların yaşanmaması için mücadele etmenin sembolü.

Unutmadık… Unutmayacağız.