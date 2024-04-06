Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Sekreteri ve başkan adayı Prof. Dr. Talip Atalay, “ahlaki, vicdani ve demokratik olarak da bu aşamadan 1372 kişinin oy kullanması engellenmemelidir” dedi.

“Yeniden Doğuş Partisi ve Milletin Partisi arasındaki Genel Başkanlar düzeyinde yapılan iki partinin birleşme görüşmelerini ülke siyaseti ve Partimiz açısından olumlu bir gelişme olarak görüyoruz” diyen Atalay, “Kamuoyunun da izlediği üzere Sayın Erhan Arıklı’nın takip ettiği yöntem her zaman olduğu gibi herkes adına tek başına karar verme tarzında olmuştur” ifadelerini kullandı. Atalay, açıklamasını şöyle südürdü:

“Ancak yöntemin yanlışlığına karşın; diğer arkadaşlarımız gibi Partimize geri dönmelerini ilk günden itibaren istediğim ve bu yönde çalışmalar yaptığım Sayın Bertan Zaroğlu ve onunla birlikte hareket eden halen partimizde üye olarak bulunan arkadaşlarımıza yönelik her türlü çalışmayı olumlu buluyorum. Çünkü bu arkadaşlarımıza yönelik başlattığım çalışmalar birkaç ay önce asla gelmelerini istemiyorum diyen Sayın Arıklı’nın talimatıyla kesintiye uğramıştı. Sayın Erhan Arıklı’nın bu değişimi bizim açımızdan istediğimiz bir sonuçtur, neden bugüne denk geldiğini kamuoyunun takdirine bırakıyorum.

Sayın Arıklı’nın bir zamanlar hiç hak etmedikleri halde “hain”, “çakıl taşları”, “ciğeri beş para etmez” gibi haksız ve talihsiz ifadelerle aşağıladığı ve dışladığı Sayın Bertan Zaroğlu ve onun şahsında belli bir camianın aslında değerli, saygın ve siyaseten Partimiz için kıymetli kişiler olduğunu kabul etmesi geç de olsa olumlu, fakat bu sürece denk getirilmesi manidardır. Ayrıca Arıklı’nın insani, vicdani ve siyasi bakımdan haksızlık ettiği camiaya menfaati icabı da olsa bu şekilde yaklaşımı bu kesim bakımından Allah’ın adaletinin bir tecellisidir.

Fakat Sayın Arıklı’nın bu aşamadan sonra o dönemde Sayın Zaroğlu’na destek verdiği iddia edilen, YSK kayıtlarına göre halen Partimizin üyesi olan ve milletvekilliği genel seçimleri öncesi milletvekilliği aday sıralamasında oy kullanmış 1372 kardeşimizin Sayın Erhan Arıklı’nın talebiyle üyelikleri askıya alınmıştır.

Madem ki YDP ve MP birleşme konusunu görüşmek üzere toplanıyor ve bu konuda genel olarak olumlu bir hava var, bu durumda artık üyelikleri askıya alınan kardeşlerimizin oy kullanmasının önü açılmalıdır. Sayın Zaroğlu dönerken onu gerekçe göstererek YSK listesinde olmasına rağmen oy kullanmalarını engelleme yönünde alınan kararda ısrar edilmesi bir çelişkidir. Ahlaki, vicdani ve demokratik olarak da bu aşamadan 1372 kişinin oy kullanması engellenmemelidir. Yapılacak Parti Meclisi toplantısında tüm üyelerimizin de Partimizin geleceği için bu yönde karar vereceklerine inanıyorum.

Partimizin kapıları her zaman tüm KÜSKÜNLERİMİZE ve daha önce başka siyasi partilere gönül vermiş tüm KKTC vatandaşlarına açıktır. Çünkü bizim için farklılıklar zenginliktir. Sayın Zaroğlu’nun katılımı bizi mutlu etmiştir. İnşallah Partimizi partililerimiz, teşkilatımız ve halkımızın tüm kesimleriyle daha yükseklere taşıyacağız.