CTP Kadın Örgütü, bugün Ercan Havalimanı'nda eylem düzenledi...

Eylemde Ercan işletmecisi Emrullah Turanlı've UBP-DP-YDP Hükümeti protesto edildi.

CTP Kadın örgütü Ercan Havalimanı'nda gerçekleştirdiği eylemde işçi ve yolcu güvenliğinin ısrarla ihmal edilmesini, kamu kaynaklarının özel şirketlere peşkeş çekilmesini, T&T şirketi direktörü Emrullah Turanlı'nın vergi borçlarının affedilmesini ve havalimanının elektrik borcunu ödememesini protesto etti. Parti yetkililerin yanı sıra çok sayıda üyenin katıldığı eylemde, havalimanının önüne ütü masaları, elektrikli süpürgeler ve daha birçok elektronik ev eşyası yerleştirildi.

T&T HAVALİMANI İŞLETMECİSİ TURANLI GENÇ TV’YE KONUŞTU

“SÖYLENİLENLER YALAN”

Eylemin T&T Havalimanı işiletmecisi Emrullah Turanlı’dan cevap gecikmedi. Turanlı Kıbrıs Genç Tv haber merkezine yaptığı açıklamada yapılan eylemde basın bildirisi okuyan ve açıklamalar yapan Gülten Karakaya’nın yalan söylediğini belirtti.

Ercan Havalimanının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için bir yatırım olduğunu ifade eden Turanlı, havalimanını Kıbrıs halkına kazandırdık dedi.

Eylemi yapan örgütün, yapılan mükemmel yatırımın farkında olmadığını ileri süren Turanlı devlete her yıl 20-25 milyon dolar para ödediklerini vurguladı.

Turanlı, Kıbrıs halkını çok seviğini kendisininde bir kıbrıslı olduğunu söyledi ve Kıbrıs’a yatırımlarının devamının geleceğini duyurdu.