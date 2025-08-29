Ataner Etüt Merkezi, ilkokul öğrencilerine yönelik büyük bir eğitim ve destek fırsatı sunuyor. 30 Ağustos Cumartesi günü saat 09.00’da ücretsiz Burs ve Seviye Belirleme Sınavı gerçekleştirilecek.

Sınavda;

2. ve 3. sınıf öğrencileri için seviye belirleme, 4. ve 5. sınıf öğrencileri için ise burs sınavı uygulanacak.

Başarılı öğrenciler, çeyrek, yarım ve tam burs kazanma şansına sahip olacak. Ayrıca sınavda en yüksek puanı elde eden öğrencilere %100 burslu eğitim (etüt) + İngilizce dersleri ve her ay ek teşvik ödemesi içeren özel Ataner Eğitim Vizyon Bursu verilecek. Bu burs kapsamında öğrenciler yalnızca ücretsiz eğitim almakla kalmayacak, aynı zamanda aylık maddi destekten de faydalanacak.

Sınav tarihi: 30 Ağustos Cumartesi – 09.00

Yer: Ataner Etüt Merkezi

Bilgi ve ön başvuru: 0539 112 1888