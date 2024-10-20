Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, ülkenin derin acılarından biri olan "Şampiyon Melekler" davasına destek olmak ve adalet arayışını güçlendirmek amacıyla yarın sabah Adıyaman’a gidiyor.

Ataoğlu, depremde yitirilen canların hatırasına saygı göstermek ve ailelerin adalet arayışına destek olmak amacıyla, hükümet yetkilileri olarak orada olacaklarını ve davanın takipçisi olarak, davanın şeffaf ve adil bir şekilde sonuçlanması yönündeki beklentilerini hep birlikte dile getireceklerini söyledi.

Bakanlık basın bürosunun açıklamasına göre Ataoğlu, depremde hayatını kaybeden her bireyin geride bıraktığı yasın ve acının her geçen gün daha derinden hissedildiğini, bu tür ihmallerin tekrar yaşanmaması için sorumluların adalet önünde hesap vermesi gerektiğini ifade etti.

Ataoğlu, “Şampiyon Melekler, KKTC’nin genç nesillerine örnek olan parlak yıldızlardı; bu nedenle bu dava bir insanlık meselesidir ve adaletin doğru tecelli etmesi için sessiz kalmayacağız” dedi.

Hükümetin ve halkın bu davanın takipçisi olduğunu ve her platformda da konuyu gündeme taşımakta kararlı olduklarının altını çizen Ataoğlu, Adıyaman’a yapılacak ziyaretin sadece Şampiyon Melekler ve ailelerine değil, adaletin sağlanmasını bekleyen tüm mağdurlara güçlü bir destek mesajı vereceğini de vurguladı.

Ataoğlu, depremde kaybedilen canların acısının hala yüreklerde taze olduğunu ve özellikle spor camiasının gurur kaynağı olan Şampiyon Melekler’in kaybının toplumda derin bir üzüntüye yol açtığını belirtti.

Ataoğlu, “Bu çocuklarımız sadece ailelerinin değil, milletimizin ortak değeri, umutlarımızın ve geleceğimizin temsilcileriydi. Onların uğradığı haksızlıklar ve ihmaller karşısında adaletin tam anlamıyla sağlanması, bizler için bir sorumluluk ve vicdani bir görevdir,” diyerek, sürecin takipçisi olacaklarının altını çizdi.

Deprem sırasında gerekli önlemlerin alınmaması ve ihmaller zinciri sonucu hayatlarını kaybeden Şampiyon Melekler için yürütülen soruşturmaların ve hukuki sürecin hızlandırılması gerektiğine dikkat çeken Ataoğlu, “Hiçbir ihmalkarlık cezasız kalmamalı. Bizler sadece kayıplarımızı anmakla kalmayacağız, aynı zamanda onların hatırasına sahip çıkarak adaletin tecelli etmesi için de mücadelemizi sürdüreceğiz.” diye konuştu.

Ataoğlu açıklamasında depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabırlar diledi ve bu tür felaketlerin unutulmayacağını ve hatıralarının daima yaşatılacağını belirtti.