KKTC’ de eğlence tüm hızıyla devam ediyor. Dün gece Karadenizli ünlü sanatçı Selçuk Balcı merit park Letafet’ de sahne aldı.

Karadenizli ünlü sanatçı Selçuk Balcı seslendirdiği şarkılarıyla kendisini dinlemeye gelenlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Türkiye’nin sevilen seslerinden türkücü Berdan Mardini de Colony otelde sahne aldı

Berdan Mardini birbirinden güzel şarkılarla konukları mest etti.

Türkiye’nin güçlü seslerinden Kibariye ise Lefkoşa Concorde Hotel ‘de müzikseverlerle buluştu.

Hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatan Kibariye, güçlü sesi ile seslendirdiği bir çok eseri ile hayranlarının gönlünü feht etti.

Kibariye, konser öncesi basına da kısa açıklamalarda bulundu.

Ünlü sarkıçı Deha Bilimler de Les Ambasedeurs bünyesindeki Cemiyet by News da sahne aldı

Deha Bilimler, Güçlü sesi, sempatik tavırları ve sahne performansıyla kendisini dinlemeye gelenlere muhteşem bir gece yaşattı.