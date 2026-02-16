Başbakan Yardımcısı, Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Dış Basın Birliği’nin 34. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, Birlik Başkanı Burhan Canbaz başta olmak üzere tüm üyeleri kutladı.

Ataoğlu mesajında, Dış Basın Birliği’nin yıllardır Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin sesini uluslararası kamuoyuna duyurma noktasında önemli bir görev üstlendiğini belirterek, basın emekçilerinin özverili çalışmalarının hem ülke tanıtımına hem de doğru bilginin yayılmasına büyük katkı sağladığını vurguladı.

Basının demokratik toplumların vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu belirten Ataoğlu, “Dış Basın Birliği, 34 yıldır meslek ilkeleri doğrultusunda yürüttüğü faaliyetlerle hem basın camiasına hem de ülkemizin uluslararası alandaki görünürlüğüne değerli katkılar sunmaktadır. Bu anlamlı yıl dönümünde, başta Sayın Burhan Canbaz olmak üzere tüm birlik üyelerini tebrik ediyor, çalışmalarında başarılarının devamını diliyorum.” ifadelerini kullandı.