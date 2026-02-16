Gönyeli’de bir evde ve Lefkoşa-Girne ana yolunda bir araçta, dün çıkan yangınlar zarara neden oldu.

Polisten verilen bilgiye göre, Gönyeli’de bir evin yatak odasında muhtemelen faal durumdaki elektrikli sobanın koltuğu tutuşturması sonucu yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında; muhtelif mobilyalar, beyaz eşyalar, pencere ve kapılar yandı.

Lefkoşa-Girne ana yolu, Ciklos mevkiinde ise, seyir halindeki UM 551 plakalı aracın motor bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, aracın motor bölümünde bulunan elektrik aksamları yandı.

Polisin yangınlarla ilgili soruşturması sürüyor.