Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ataoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Kurban Bayramı'nı bir kez daha coşku ve heyecanla karşılıyoruz

Bayramlar, bizleri bir araya getiren, birlik ve beraberliğimizi pekiştiren, sevgi ve hoşgörünün en güzel örneklerini yaşadığımız özel günlerdir. Bu mübarek günlerde, yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerini sergilemekteyiz.

Kurban Bayramı'nın, milletimize ve tüm İslam âlemine barış, huzur ve refah getirmesini temenni ediyorum. Bu anlamlı günlerde, ihtiyaç sahibi kardeşlerimizi unutmadan, onlara yardım elini uzatmayı ve bu paylaşma duygusunu hep birlikte yaşamayı diliyorum.

Bayram süresince, seyahat edecek olan sürücülerimizin trafik kurallarına riayet ederek, sevdiklerine sağ salim kavuştuğu bir bayram diliyorum. Bayram vesilesiyle, sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir zaman geçirmenizi dilerim. Bayramın, kalplerimizde sevgi ve hoşgörü çiçekleri açtırmasını, ülkemize ve tüm insanlığa barış getirmesini temenni ediyorum.”