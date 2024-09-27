Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Başbakan Yardımcılığı’na bağlı daire, kurum ve müze ören yerlerini ziyaret ederek, ilgili dairelerde görev alan personel ile görüştü.

Ziyaretlerde yaşanan sorun ve eksikliklerin giderilmesi için yerinde tespitler yapan Ataoğlu, eksikliklerin giderilmesi yönünde de girişim başlattı. İlk olarak Şehir Planlama Dairesini ziyaret eden Ataoğlu, sırası ile; Jeoloji Maden Dairesi, Çevre Koruma Dairesi, Mağusa Kütüphanesi, Koop Süt, Binboğa, Zirai Levazım ile bölgede bulunan müze ve ören yerlerini ziyaret etti.

“ADAKIBRIS STRATEJİSİ ÖNEMLİ BİR ADIM”

Ataoğlu, ülkede bir çok müze ve ören yerinin olduğunu ve bu yerlerin çok büyük öneme sahip olduklarını ifade ederek, Kuzey Kıbrıs’ın kültürel yönündeki farklılıklarını her fırsatta turizmde ön plana çıkardıklarını söyledi.

Adanın özel ilgi turizmine yönelik olrak bir çok alternatif turizm modeli olduğuna değinen Ataoğlu, özellikle gastronomi alanında çok büyük gelişim katedildiğini ve bunun pazalamasının daha fazla yapılacağını belirtti.

Türkiye pazarı için ‘AdaKıbrıs’ adı altında yeni bir turizm stratejisi belirlediklerini söyleyen Ataoğlu, ülkenin yemekleri ve kültürel değerlerini bu platrofm aracılığı ile duyurduklarını anlatarak, turizmde önemli bir adım attıklarını vurguladı.

Ülkenin bilinmeyen yönlerini ön plana çıkarmak için Türkiye’deki sosyal medya fenomenleri ve Türkiye’de ulusal yayın yapan gazeteci ve televizyoncuları da KKTC’de misafir ettiklerine değinen Ataoğlu, bunların turizme büyük katkı sağlayacağını düşündüğünü belirtti.

Türkiye’de ve Azerbaycan’da Kuzey Kıbrıs tanıtım etkinlikleri de yapmayı düşündüklerini ifade eden Ataoğlu, tanıtmak ve anlatmak için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.