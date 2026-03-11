Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Tüketiciler Derneği Yönetim Kurulu’nun onayından geçen karar doğrultusunda, basın ve televizyon yayıncılığı alanında başarılı çalışmalara imza atan Genç TV çalışanları ödüllendirilecek.

Dernek tarafından yapılan açıklamaya göre, televizyon yayıncılığı ve basın alanındaki katkıları nedeniyle çeşitli kategorilerde ödüller verilecek.

Bu kapsamda;

Yağmur Çal, Genç TV’de sunduğu Perspektif programındaki başarılı sunumundan dolayı TV Programı Sunucusu Ödülüne layık görüldü.

Meltem Sonay, Genç’te Sabah programındaki performansıyla “Başarılı TV Programı Sunucusu Ödülü” alacak.

Esengül Evcil, Genç TV’deki çalışmaları nedeniyle “Başarılı Haber Editörü Ödülü” ile ödüllendirilecek.

Bahar Derya ise Genç TV’de hazırlayıp sunduğu Bahar Her Yerde programı ile TV Programı Yapımcısı Ödülünün sahibi olacak.

Basın ve televizyon yayıncılığı alanındaki başarı ve üstün hizmet ödülleri, 17 Mart Salı günü saat 10.00’dan itibaren Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) düzenlenecek törenle sahiplerine takdim edilecek.