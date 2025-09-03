Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, bu akşam idrak edilecek Mevlit Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bu kutsal gecenin, tüm insanlığa örnek yaşam, adalet, merhamet ve yardımseverlik gibi değerleri hayatlarına daha fazla entegre etmek için güzel bir fırsat olduğunu vurgulayan Ataoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Mevlit Kandili, tüm İslam aleminin bir araya gelerek sevgi, saygı ve barışı yüreklerinde hissettiği özel bir andır. Hz. Muhammed'in doğumunu anmak, onun hayatına ve öğretilerine dikkat çekmek için bir fırsattır. Bu mübarek gecenin, insanlar arasında sevgi ve hoşgörünün yayılmasına vesile olmasını dilerim.

Bu kutsal gece, tüm insanlığa örnek yaşam, adalet, merhamet ve yardımseverlik gibi değerleri hayatımıza daha fazla entegre etmek için güzel bir fırsat.

Mevlit Kandili vesilesiyle, dostluklarımızın, komşuluklarımızın ve aile bağlarımızın daha da güçlenmesini, insanlar arasında sevgi, saygı ve anlayışın artmasına katkı sağlamasını, ülkemizin birlik ve beraberliğinin daha da güçlendirmesini ve huzur ve refah içinde daha aydınlık yarına ilerlemesini Allah’tan niyaz ederim. Tüm İslam aleminin Mevlid Kandili'ni kutlarım.”