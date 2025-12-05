Büşra Pekin ve İbrahim Büyükak’ın sunuculuğunu yaptığı ödül gecesinde dikkat çeken anlar yaşandı. Atatürk portresinin açık artırmaya çıkarılması, izleyenleri şaşırttı. İş insanı Emrullah Turanlı, duruma müdahale ederek portrenin satışa sunulamayacağını belirtti.

Turanlı, “Onu parayla alamayız. Atatürk hiçbir zaman müzakere konusu olamaz.” diyerek portrenin satışını engelledi. Olay, sosyal medyada gündem olurken iş insanı büyük takdir topladı.