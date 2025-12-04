Maliye Bakanı Özdemir Berova, kadınların gücünün, cumhuriyetin ve toplumun en sağlam temeli olduğunu belirtti.

Berova, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü ve Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı tanınmasının yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Berova mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde, 1934 yılında Türk kadınına pek çok Avrupa ülkesinden önce seçme ve seçilme hakkı tanınması; demokrasi tarihimizin en aydınlık sayfalarından biridir. Bu adım, yalnızca bir hak kazanımı değil, aynı zamanda toplumsal dönüşümümüzün en güçlü sembollerinden biri olmuştur. Kadınların gücü, Cumhuriyetimizin ve toplumumuzun en sağlam temelidir. Kadın, toplumumuzun üreten, güç veren ve dönüştüren en temel unsurudur. Bugün kadınlarımız; çalışma hayatında, siyasette, adalette, bilimde, sanatta ve sosyal yaşamın her alanında başarılarıyla ülkemizin gelişimine yön veren önemli roller üstlenmektedir. Kıbrıs Türk Halkı, Atatürk’ün ilke ve devrimlerini kararlılıkla benimseyerek, kadınların toplumsal hayattaki yerini güçlendirme iradesini her dönemde ortaya koymuştur. Kadınların haklarına daha hızlı erişebildiği, fırsat eşitliğinin güçlendiği ve şiddetin tamamen sona erdiği bir toplum oluşturmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu duygu ve düşüncelerle, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü’nü ve Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı Tanınmasının yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyor; tüm kadınların hayatın her alanında daha güçlü ve daha görünür olmalarını temenni ediyorum.”