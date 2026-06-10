Başkent’in en prestijli ödülü olan, turizm sektörünün başarılı isimlerini buluşturan Ankara Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği tarafından düzenlenen 7’nci ATİD Turizm Enleri Ödülleri’nde, Türk İnternet Medya Birliği (TİMBİR) “Yılın Medya Ödülü”ne layık görüldü.

Dr. Basa’ya ödülü Kültür ve TuriZm Bakan Yardımcısı Nadir ALPARSAN, KKTC Başbakan Yardımcısı Fikri ATAOĞLU, TELİF Hakları Gn. Md Daire Başkanı Senem ARIKAN, ATİD Ödülleri Jüri Başkanı AHBV Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Muharrem Tuna, ile ATİD Başkanı Birol Akman tarafından takdim edildi.

ATİD tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen organizasyonda, Anadolu ve Ankara turizmine katkı sunan kişi ve kurumlar ödüllendirilirken, TİMBİR’in dijital medya alanındaki çalışmaları da gecede öne çıkan başlıklar arasında yer aldı.

TİMBİR Genel Başkanı Dr. Süleyman Basa, ödül töreninde yaptığı konuşmada, bu anlamlı ödülün kendileri için büyük bir gurur olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Ankara’nın turizm vizyonuna, kültürel değerlerine ve tanıtım gücüne katkı sunan böylesine önemli bir organizasyonda TİMBİR’in ödüle layık görülmesi bizler için son derece kıymetlidir. Türk İnternet Medya Birliği olarak dijital medyanın gücünü doğru, güvenilir ve etkili habercilik anlayışıyla buluşturmak için çalışıyoruz.”

Basa, TİMBİR’in yalnızca bir medya yapılanması değil, aynı zamanda Türkiye’nin dijital iletişim gücünü temsil eden önemli bir çatı kuruluş olduğunu vurgulayarak, “Bu ödül, dijital medyanın emek veren tüm temsilcilerine verilmiş bir değerin göstergesidir. Başta ATİD Başkanı Birol Akman olmak üzere bu anlamlı organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi