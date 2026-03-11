Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi, “Av ve Avla İlgili Yaban Hayatını Düzenleme (Değişiklik) Yasa Tasarısını (Y.T.No: 358/5/2026)” Genel Kurul gündemine sevk etti.

Cumhuriyet Meclisinden verilen bilgiye göre, komite, UBP Milletvekili Yasemi Öztürk başkanlığında dün yaptığı toplantıda, yasa tasarısını oy birliği ile onayladı.

Komite toplantısına davetli olarak; Başbakanlık, İçişleri Bakanlığı, Çevre Koruma Dairesi, Kıbrıs Türk Barolar Birliği Hayvan Hakları Komitesi, KКТC Avcılık Federasyonu, Biyologlar Derneği, Kuşları ve Doğayı Koruma Derneği, Kıbrıs Hayvan Hakları Derneği, Yeşil Barış Hareketi, Dünya Yalnız Bizim Değil Hareketi ve Taşkent Doğa Parkı’ndan yetkili ve temsilciler katılarak, konu ile ilgili görüşlerini sundu.

Komite toplantısına, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Ongun Talat, Komite Üyesi UBP Milletvekili Sadık Gardiyanoğlu, Komite Üyesi CTP Milletvekili Ürün Solyalı ve Komite Üyesi UBP Milletvekili Alişan Şan, UBP Milletvekili Hasan Küçük ve Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars da katıldı.