Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti arasında KKTC’de fiber optik altyapının geliştirilmesi ve fiber optik kablolar üzerinden sunulan hizmetlerin hanelere ve işletmelere ulaştırılmasına ilişkin işbirliği protokolünün onay yasasını Anayasa Mahkemesi’ne sunduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erhürman'ın paylaşımının tamamı şu şekilde:

"'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında KKTC Fiber Optik Altyapısının Geliştirilmesi ve Fiber Optik Kablolar Üzerinden Sunulan Hizmetlerin Hanelere ve İşletmelere Götürülmesi Kapsamında Yapılacak Çalışmalara İlişkin İşbirliği Protokolü Onay Yasası', bugün itibarıyla, Anayasa'nın 146. maddesinde Cumhurbaşkanı'na verilen yetki çerçevesinde, Anayasa'ya "aykırı veya ona uygun olup olmadığı konusunda görüşünü bildirmek üzere" Anayasa Mahkemesi'ne sunulmuştur.

Daha önce de belirttiğim gibi, Cumhurbaşkanlığı'nın beklentisi, bundan sonraki uygulamalarda, Devlet'in itibarı, güvenilirliği ve ciddiyeti dikkate alınarak, önceden, Anayasa'nın 158'inci maddesi çerçevesinde Devlet'in hukuk danışmanı olan Başsavcılığımızdan yazılı görüş alınarak işlem yapılmasıdır"