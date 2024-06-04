Avrupa Komisyonu, sivil toplum örgütlerini desteklemek amacıyla, 2 milyon 250 bin euro bütçeli teklif çağrısı başlattı.

Yapılan açıklamaya göre “Dokuzuncu Kıbrıslı Sivil Toplum Hibe Programı” kapsamında yapılan çağrının amacı, sivil toplumu güçlendirmek ve Avrupa Birliği değer ve standartlarını teşvik etmek. Program, Avrupa Komisyonu'nun 2007'den bu yana sivil topluma yönelik teklif çağrıları aracılığıyla sağladığı 17,5 milyon euronun üzerindeki hibelerle uyumlu bir şekilde yürütülüyor.

Başvurular, 22 Temmuz tarihine kadar kabul edilecek olup, proje tekliflerinin sunulmasıyla ilgili detaylı bilgiye, 181166 referans numarasıyla “ https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/calls-for-proposals” adresinden ulaşılabiliyor.

Potansiyel başvuru sahiplerine yönelik bilgilendirme oturumları ve eğitimler haziranda hem çevrimiçi ortamda hem de fiziki ortamda gerçekleştirilecek. Ayrıntılar www.abbilgi.eu, www.facebook.com/ABBilgi, www.tcceugrantsupport.eu ve www.facebook.com/ABhibedestek adreslerinde bulunabilir.

Yardım masası desteği, [email protected] adresine yazarak Sivil Alan'dan (https://civicspace.eu/en/ ) talep edilebilir.