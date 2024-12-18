Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis yarın yapılacak Avrupa Konseyi toplantısına katı mak amacıyla bu akşam Brüksel’e gidecek.

Hristodulidis’in yarın sabah Avrupa Halk Partisinin Avrupa Birliğinin (AB) genişlemesi konulu toplantısına katılacağını yazan Alithia gazetesi, Hristodulidis’in bunun akabinde ise bir grup liderle göç konulu bir görüşmede bir araya geleceğini kaydetti.

Görüşmeye Danimarka başbakanının ev sahipliği yapacağını ifade eden gazete, Hristodulidis’in bunun akabinde ise Avrupa Konseyi toplantısı çalışmalarına katılacağını belirtti.

AB üyesi devletlerin liderlerinin akşam ise Orta Doğu’daki gelişmeler ve Suriye’deki durum konulu bir çalışma yemeğinde bir araya geleceğini ifade eden gazete, Hristodulidis’in Brüksel’de bulunacağı sürede Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve diğer yetkililerle ikili görüşmelerde bulunmasının beklendiğini kaydetti.

Hristodulidis’e Brüksel ziyaretinde Avrupa Konuları Müsteşarı Marilena Rauna ile Rum Yönetimi Başkanlığı Siyasi Büro Müdürü Viktoras Papadopulos’un eşlik edeceği de ifade edildi.