Avrupa Parlamentosu seçimleri gerçekleştirildi ve Kıbrıslı Türklerin de katılım gösterdiği bu seçimlerin resmi olmayan sonuçları açıklandı.

Avrupa Parlamentosu seçiminin ilk belirlemelerine göre, Kıbrıs'taki Avrupa Parlamentosu seçimlerinde iki sandalye DİSİ, bir sandalye AKEL, bir sandalye bağımsız aday Fidias Panaq, bir sandalye DIKO ve bir sandalye ELAM tarafından kazanıldı.

Şu anda Avrupa Parlamentosu üyesi olan Niyazi Kızılyürek'in yeni dönemde yeniden seçilip seçilemeyeceği belirsizliğini koruyor. Ancak, Kızılyürek'in tekrar seçilme

Sosyal medyada içerik üreten ve YouTuber olan Fidias Panayotu, seçimlerde bağımsız aday olarak yarışıyor ve şu anda önde görünüyor. Fidias Panayotu'nun milletvekili seçilmesi bekleniyor.

İşte partilerin aldığı oy oranları:

DİSİ : %24.7

: %24.7 AKEL : %21.7

: %21.7 Fidias Panaq: %19.4

%19.4 ELAM: %11.2

%11.2 DIKO : %9.6

: %9.6 EDEK: %4.7

Bu sonuçlara göre, DİSİ en yüksek oy oranını alarak seçimlerden birinci parti olarak çıkarken, AKEL ikinci sırada yer aldı. Bağımsız aday Phidias Panagiotou'nun aldığı %19.4 oranındaki oy ise dikkat çekti. ELAM %11.2, DIKO %9.6 ve EDEK %4.7 oy alarak sıralamayı takip etti.