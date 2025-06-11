Avrupa'da bahar aylarının olağan dışı kurak geçmesi su krizi ve tarımsal kayıplar endişesini artırırken, Mayıs 2025’in küresel ölçekte tarihin “en sıcak ikinci mayıs ayı” olduğu açıklandı.

Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi’ne (ECMWF) bağlı Copernicus İklim Değişikliği Servisi (C3S), 2025 yılı Mayıs ayının dünya genelinde 15,79°C’lik ortalama yüzey sıcaklığıyla, 1991-2020 ortalamasının 0,53°C üzerinde geçtiğini duyurdu. Bu değer, sanayi öncesi dönem olarak kabul edilen 1850-1900 ortalamasının ise 1,4°C üzerinde.

Uzmanlara göre, bu sıcaklık artışı 2015 Paris İklim Anlaşması’nda belirlenen 1,5°C eşiğini kısa süreliğine de olsa aşmadı ancak küresel ısınmanın devam ettiğini net biçimde ortaya koydu. Son 10 yılın tamamı, kayıtlardaki en sıcak 10 yıl arasında yer aldı.

C3S Direktörü Carlo Buontempo, “Mayıs 2025, son 22 ayın 21’inde görülen 1,5°C üzeri sıcaklık trendini kısa süreliğine kesintiye uğrattı. Ancak iklim sistemindeki ısınma sürdüğü için bu eşik yakın zamanda tekrar aşılacaktır” dedi.

-Yağışsız geçen bahar alarm veriyor

Avrupa genelinde, özellikle kuzeybatı bölgelerde, ilkbahar ayları olağandışı derecede kurak geçti. İngiltere başta olmak üzere birçok ülkede kuraklık etkisini gösterdi, bazı bölgelerde ise çiftçiler mahsul kayıplarını bildirmeye başladı.

Copernicus verilerine göre; Mayıs 2025’te Türkiye, Ukrayna, Rusya’nın güneyi, Kuzey ve Orta Avrupa’da ortalamanın oldukça altında yağış görüldü. Bazı bölgelerde 1979'dan bu yana en düşük toprak nemi ve yağış seviyeleri kaydedildi.

Küresel ölçekte ise Kuzey Amerika, Afrika Boynuzu, Güney Afrika, Güney Amerika, Orta Asya ve Güney Avustralya’da da benzer şekilde kuraklık hakim oldu.

-Denizler de rekor kırdı

Mayıs ayı boyunca Kuzeydoğu Atlantik’teki deniz yüzeyi sıcaklıklarının da şimdiye kadar kaydedilen en yüksek seviyelere ulaştığı bildirildi. Uzmanlar, okyanusların bu şekilde ısınmasının küresel hava dengeleri ve deniz ekosistemleri üzerinde ciddi etkiler yaratabileceği konusunda uyarıyor.