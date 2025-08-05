Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, uluslararası toplumun harekete geçmemesi halinde geriye tanıyacak bir Filistin'in kalmama riski olduğunu söyledi.

Avustralya'nın Filistin devletini tanıyıp tanımayacağına yönelik tartışmalar sürerken, Bakan Wong, Avustralya Yayın Kuruluşuna (ABC) verdiği demeçte, Gazze'deki durum hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Orta Doğu'da barışın ve istikrarın sağlanmasının tek yolunun iki devletli çözümden geçtiğini belirten Wong, "Dünya harekete geçmezse ortada tanıyacak bir Filistin kalmama riski var." ifadesini kullandı.

Wong, ateşkese varılmasını ve Gazze'ye yardımların ulaştırılmasını desteklediklerini söyleyerek, bu konuda uluslararası toplumla çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Avustralya Dışişleri Bakanlığından dün yapılan açıklamada, İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı ablukası altındaki Gazze'de uluslararası yardım kuruluşlarına 20 milyon Avustralya doları (yaklaşık 13 milyon dolar) destek sağlanacağı belirtilmişti.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Avustralya Başbakanı Anthony Albanese dün telefonda görüşmüş, Filistin topraklarındaki son gelişmeleri ve İsrail'in ihlallerini ele almıştı.

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor. Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana açlık nedeniyle 93'ü çocuk 175 kişi hayatını kaybetti.