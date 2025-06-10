Avusturya’nın Graz kentinde bir okulda düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 9 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Graz Belediye Başkanı Elke Kahr, Avusturya haber ajansı APA'ya yaptığı açıklmada, ölü sayısının 9 olduğunu belirtti. Kahr, olayda çok sayıda kişinin de yaralandığını kaydetti.

Okula operasyon düzenleyen polis, daha fazla bilgi vermemesine rağmen okulun boşaltıldığı kaydedildi.

Saldırıyı düzenleyen kişinin de hayatını kaybedenler arasında olup olmadığı henüz kesinleşmedi ancak bazı kaynaklar, saldırıdan sonra sonra intihar eden saldırganın tuvalette ölü bulunduğunu duyurdu.

Silahlanma oranı en yüksek Avrupa ülkelerinden biri olan Avusturya’da her 100 kişiye 30 ateşli silah düşüyor.