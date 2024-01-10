Türkiye-Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İş Birliği Cemiyeti Başkanı Rüşat Aydoğan ve beraberindeki heyeti, ülkemizdeki temasları çerçevesinde Birinci Global Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Birinci’ye nezaket ziyaretinde bulundu.

Cemiyet Başkanı Rüşat Aydoğan ziyarette yaptığı konuşmada, Ertan Birinci’nin pek çok sektördeki başarılarından bahsederek, “Birinci ailesinin gönlümüzde ayrı bir yeri vardır, onlar Kıbrıs’taki ailemizdir” ifadelerini kullandı.

Birinci Global Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Birinci de kabulde yaptığı konuşmada, Türkiye-Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İş Birliği Cemiyeti Başkanı Rüşat Aydoğan ve cemiyet üyeleri ile olan gönül bağından bahsetti.

Türkiye-Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İş Birliği Cemiyeti heyeti de yaptıkları konuşmalarda, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Kıbrıs Türkü’nün mücadelesini 15 Kasım Üniveritesi ve Kıbrıs Genç Tv aracılığıyla duyurmasındaki önemine değindi.