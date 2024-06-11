İmren Aytaçoğlu’nun kaleme aldığı, “Eylül’ün Zeytin Ağacı”, Lefkoşa’da Rüstem Kitap Evi’nde tanıtıldı.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, Aytaçoğlu'nun ilk çocuk kitabı Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Yayın Evi tarafından basıldı. Tanıtım ve imza etkinliğinde yazar İmren Aytaçoğlu’yla söyleşi de düzenlendi.

-Kitap

Yazar İmren Aytaçoğlu, “Eylül’ün Zeytin Ağacı” ile Kıbrıs’ın zengin kültürel dokusunu çocukların dünyasına taşıyor. Kitap, zeytin ağacının altında büyüyen küçük Eylül’ün, doğa ile kurduğu özel bağ ve ailesine olan sevgisini işlerken, kardeşi Çağla ile olan ilişkisini de mercek altına alıyor. Hikâye, sevgi, dayanışma ve doğanın mucizeleri üzerine düşündürücü ve öğretici bir anlatı sunuyor. Kitap, çocukların doğa ile kurduğu bağı güçlendirirken, aile içindeki sevgi ve dayanışmanın da önemine dikkat çekiyor.