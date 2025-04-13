Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, KKTC ile çok sıcak ve sıkı kardeşlik ilişkilerinin bulunduğunu söyledi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olarak yer aldığı, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Antalya Diplomasi Forumu'nda (ADF), AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Azerbaycan'a ziyaretler gerçekleştirdiğini, parlamentolararası dostluk grubunun olduğunu dile getiren Bayramov, KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatında (TDT) gözlemci üye statüsünde bulunduğunu kaydetti.

Bayramov, sözlerini şöyle tamamladı:

"KKTC'nin TDT kapsamındaki faaliyetlerini bundan sonra da destekleyeceğiz. Konuya daha geniş bakarsak, sorunun, KKTC ve Kıbrıs Rum kesiminin eşit haklara sahip olması şeklinde çözümü önemlidir. Her iki halkın hakları adil şekilde sağlanmalıdır. Tarihi, manevi ve uluslararası hukuk dahil tüm etkenler göz önünde bulundurulmalıdır. Sadece bu şekilde çözüm bulunabilir. Biz bu konunun çözüm bulacağına eminiz. Kuzey Kıbrıslı kardeşlerimiz bu konuda her zaman Azerbaycan'ın desteğinden emin olabilirler."