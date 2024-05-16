Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Azerbaycan Milli Meclisi KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Cavanşir Feyziyev ve beraberindeki heyeti Ercan Havalimanı’ndan uğurladı.

Feyziyev, burada yaptığı açıklamada KKTC’ye yaptıkların ziyaretin kardeş Kıbrıs Türk Halkını ve devletini tanıma açısından çok verimli geçtiğini söyledi.

Edindikleri yeni bilgiler ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yönelik planlamaları daha kolay yapabileceklerini belirten Feyziyev, bulundukları süre zarfında yabancılık çekmediklerini ve kendilerine hem devlet yönetiminin, hem de halkın çok güzel ilgi gösterdiğini ifade etti.

Feyziyev, KKTC’yi kendi evleri gibi gördüklerini kaydederek, Bakü’de görüşme temennisinde bulundu.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de, KKTC ile Azerbaycan arasından kuruluk dostluk gurubu ile birlikte ilişkinin resmiyete döküldüğünü ve bunun da kendilerine mutlu ettiğini kaydetti.

Töre, “Azerbaycan heyetini tekrar beklediklerini vurgulayarak, “Biz kardeşiz, bir milletiz” dedi.

Kayseri’de yapılan Erciyes kurultaylarında temsili Türk devletleri çadırları kurulduğunu anımsatan Töre, Türk devletlerinin birbirine kavuşmaya başladığını, bu buluşmanın da bir başlangıç olduğunu söyledi.

Uğurlamada Meclis KKTC – Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Resmiye Eroğlu ve Başkan Vekili Erkut Şahali de hazır bulundu.