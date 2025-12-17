Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu Lefkoşa'da "ek tutukluluk" talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mali Polis tarafından yürütülen soruşturma kapsamında “Rüşvet Alma”, "Rüşvet Verme", “Rüşvet Teklif Etme", "İrtikap", “Görevi Kötüye Kullanma”, "Suç Gelirlerini Aklama", "Kanunsuz Patlayıcı Madde Tasarrufu" ve "Kanunsuz Ateşli Silah Tasarrufu" suçlarından tutuklanan Cahitoğlu'nun 5 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verildi.