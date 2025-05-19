(Serdar Şengül-Azerbaycan )

Azerbaycan’ın ilk özel yat kulübü olan Sea Breeze Marina, 18 Mayıs’ta düzenlenen görkemli bir törenle kapılarını açtı. Deniz turizmi açısından yeni bir dönemin habercisi olan bu proje, Hazar kıyısındaki tatil beldesi Sea Breeze’in gelişiminde önemli bir kilometre taşı olarak değerlendiriliyor.

Sea Breeze şirketinin kurucusu ve sahibi Emin Agalarov, ortakları Orkhan Mustafayev ve Arad Tevalkov ile birlikte, projenin kalbinde yer alan Marina Village konut kompleksinin inşasına da liderlik ederek, kırmızı kurdeleyi kesti ve uzun süredir merakla beklenen projeyi kamuoyuna tanıttı.

Açılışta konuşan Emin Agalarov, “Bugün yalnızca bir marina değil, aynı zamanda tam teşekküllü ve yüksek mühendislik standartlarına sahip bir yat kulübü açıyoruz. Bu proje üzerinde iki yıldır yoğun şekilde çalışıyoruz. Sea Breeze Marina, yalnızca tatil kasabamızın değil, Azerbaycan’ın turizm vizyonuna da değer katacak,” ifadelerini kullandı.

Sea Breeze Marina’nın uluslararası iş birliklerine de açık olduğunun sinyalini veren Agalarov, Rusya’nın önde gelen tur operatörlerinden “Fun&Sun” ile iş birliği anlaşması imzaladıklarını açıkladı.

Açılış töreni, DJ CAME’in performansı, The Excellent Music Band’ın enerjik sahne şovu ve 12 kez Cumhurbaşkanlığı Ödülü kazanmış saksafon virtüözü Elvin Salmanov’un canlı konseriyle renklenirken, geceyi muhteşem bir havai fişek gösterisi taçlandırdı.

Etkinlik çerçevesinde, Azerbaycan Yelken Sporları Federasyonu çocuklara yönelik atölye çalışmaları düzenledi. Sahilde kısa bir yelken eğitimi alan genç denizciler, devam niteliğindeki yat okuluna kayıt yaptırma fırsatı da buldu.

60’tan fazla yata ev sahipliği yapacak kapasitedeki Sea Breeze Marina, yalnızca bir liman değil; yürüyüş yolları, panoramik dinlenme alanları, restoran ve alışveriş caddeleriyle modern bir yaşam merkezi olarak konumlandırılıyor. Marina, Marina Village’ın eşsiz manzaralı mahallesinin ayrılmaz bir parçası olacak.

Sea Breeze Marina, Azerbaycan’ın turizm altyapısını güçlendirirken, ülkenin uluslararası denizcilik ve lüks yaşam standartlarına entegrasyonunda da öncü rol üstlenmeye hazırlanıyor.