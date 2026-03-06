Baf Direnişi, Malya, Bağlıköy, Gaziveren ve Çamlıköy Şehitleri düzenlenecek anma törenleriyle anılıyor.

Şehitleri Anma Günü sebebiyle Baf Direnişi, Malya, Bağlıköy, Gaziveren ve Çamlıköy Şehitlerini anmak için törenler düzenlenecek.

-Baf Direnişi

9 Mart Baf Direnişi ve Şehitlerini Anma Günü sebebiyle, Yeni Gazi Baf Şehitleri Anıtı önünde 9 Mart Pazartesi günü saat 10.00’da tören düzenlenecek.

Açılış konuşmasının ardından anıta çelenklerin sunulacağı tören, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam edecek. Törende günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapılıp, şiirler okunacak.

-Malya

10 Mart Malya Şehitlerini Anma Günü sebebiyle, Aydınköy'de Malya Şehitleri Anıtı önünde 10 Mart Salı günü saat 10:30'da anma töreni yer alacak.

Tören anıta çelenklerin sunulmasının ardından, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam edecek. Yapılacak konuşma ve okunacak şiirlerin ardından tören sone erecek.

-Bağlıköy

Bağlıköy Şehitleri, 13 Mart Cuma günü Bağlıköy Şehitliğinde anılacak. Tören saat 10.00’da anıta çelenlerin konulması, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı ile başlayacak.

Şehitlik Özel Defteri’nin imzalanacağı törende, günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından, şiirler okunacak. Törende, son olarak şehit kabirlerine çiçek bırakılacak.

-Gaziveren ve Çamlıköy

Gaziveren ve Çamlıköy Şehitleri 19 Mart Perşembe günü yapılacak.

Gaziveren Şehitleri için yapılacak tören saat 09.00’da Şehitler Anıtı önünde yer alacak. Ardından Çamlıköy Şehitleri için saat 10.00’da Şehit Emin İzzet Büstü önünde tören yapılacak.

Her iki törende de anıta çelenklerin sunulması, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, konuşma yapılacak ve şiirler okunacak.

Öğlen namazından sonra Gaziveren, Çamlıköy ve Lefke Camilerinde şehitler için mevlit okutulacak.